Crotone, Nicola confermato solo ad una condizione. Grosso scalpita...

21/02/2017 16:03

CALCIOMERCATO CROTONE GROSSO - L'impatto con la Serie A non è stato certamente dei migliori per il Crotone. Sotto la guida di Davide Nicola, la formazione calabrese è riuscita finora a mettere insieme appena 13 punti in 25 giornate di campionato. Nonostante i risultati chiaramente non esaltanti ed una classifica che parla di penultimo posto, al tecnico di Luserna San Giovanni è stata più volte ribadita la fiducia. Secondo quanto riferito da 'Sport Mediaset', qualora Nicola riescisse a centrare la salvezza, ipotesi che ad oggi ha il sapore dell'utopia, automaticamente verrebbe riconfermato in panchina. In caso contrario, con la retrocessione in B, si opterebbe per un cambio. Uno dei nomi in cima alla lista dei possibili sostituti, sarebbe quello di Fabio Grosso, pronto dopo l'esperienza con la Primavera della Juventus, a cimentarsi con il calcio 'dei grandi'.

F.S.