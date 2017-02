Arsenal, Rudi Garcia punta il connazionale Giroud

22/02/2017 03:55

ARSENAL GIROUD OLYMPIQUE MARSIGLIA - Dopo aver respinto le voci di un possibile trasferimento in Cina, Olivier Giroud torna protagonista del calciomercato. Secondo quanto riferito dal tabloid britannico 'Mirror' infatti, il 30enne attaccante dell'Arsenal e della Nazionale francese, sarebbe finito nel mirino dell'Olympique Marsiglia di Rudi Garcia. Il club transalpino ancora non avrebbe formulato un'offerta ufficiale ma sarebbe determinato a riportare in Ligue 1 il giocatore la prossima estate. Giroud è legato ai 'Gunners' da un contratto in scadenza nel giugno del 2019 (rinnovato appena lo scorso 12 gennaio).

F.S.