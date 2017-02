Coppa Italia, Juventus-Napoli: trasferta vietata ai tifosi partenopei

21/02/2017 15:35

JUVENTUS NAPOLI DIVIETO TIFOSI / Come già accaduto in occasione del match di campionato, i tifosi del Napoli non potranno entrare nello stadio per assistere alla gara contro la Juventus del prossimo 28 febbraio valida come andata delle semifinali di Coppa Italia. La decisione è stata presa dal prefetto di Torino, Renato Saccone, il quale ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella regione Campania, compresi quelli che posseggono la tessera del tifoso, e la chiusura del settore 'tribuna nord' riservata agli ospiti.

M.R.