Calciomercato Juventus, Zidane dà ragione a Isco

21/02/2017 15:09

CALCIOMERCATO JUVENTUS ZIDANE ISCO / I dubbi di Isco sul rinnovo hanno acceso le voglie anche di Juventus e Milan. Del centrocampista ha parlato in conferenza stampa il tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane: "I dubbi sul rinnovo? Sono comprensibili. Voi fate le domande e lui risponde con rispetto. Sapete cosa penso di Isco. Un calciatore che gioca 20-25 partite ne vuole giocare di più. Ma per me la cosa importante è che tutti sono coinvolti ora. Isco sa cosa penso di lui e che mi piace come calciatore. Il problema è che ho 24 giocatori tutti buoni. Se ne cambio uno non significa che non ha fatto bene".

B.D.S.