Porto-Juventus, Allegri non perdona: Bonucci in tribuna?

PORTO JUVENTUS BONUCCI TRIBUNA / Potrebbe avere un risvolto a sorpresa il battibecco tra Allegri e Bonucci nel finale di Juventus-Palermo. Come si legge sulla 'gazzetta.it', infatti, il tecnico starebbe pensando di escludere il calciatore dalla sfida Champions contro il Porto, andata degli ottavi di finale in programma domani sera in Portogallo. Una scelta a sorpresa quella che è al vaglio dell'allenatore che potrebbe anche essere collegata all'episodio che ha visto Allegri e Bonucci protagonisti delle news Juventus degli ultimi giorni.

Un botta e risposta davanti alle telecamere che il difensore avrebbe già pagato con la multa imposta dalla società che non avrebbe digerito a cuor leggero l'acceso scambio di vedute tra l'allenatore e una delle colonne dello spogliatoio. Ora l'indiscrezione della possibile esclusione di Bonucci: una tribuna che sarebbe difficile non collegare a quanto accaduto venerdì sera.

Porto-Juventus, fuori Bonucci: scelta punitiva?

Certo la possibile esclusione di Bonucci farebbe sicuramente rumore, soprattutto perché i due protagonisti sono anche al centro di voci di calciomercato. Bonucci a più riprese in estate è stato corteggiato dalla Premier League prima di firmare il rinnovo fino al 2021 nello scorso dicembre. Situazione simile per Allegri, la cui permanenza sulla panchina bianconera non è sicura. Sulle sue tracce c'è soprattutto l'Arsenal in caso di addio di Wenger e un'esperienza in Inghilterra piacerebbe all'allenatore toscano.

