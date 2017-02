Juventus, Cagni: "Situazione strana. Zeman? Gli ho dato 5 pappine"

21/02/2017 14:34

CAGNI ZEMAN JUVENTUS / Il ritorno di Zeman su una panchina di Serie A non è servita soltanto a riportare entusiasmo (e la speranza del miracolo salvezza) a Pescara. Ma anche a riaprire l'annosa questione sul tipo di calcio espresso dal tecnico boemo classe 1947. Intervenuto ai microfoni di 'Tutti convocati', il suo quasi coetaneo e collega Luigi Cagni ha punzecchiato il nuovo allenatore biancazzurro, osannato dopo il pokerissimo rifilato all'esordio contro il Genoa. "Zeman divide, o sei con lui o contro di lui. Io penso che a vincere siano i giocatori, lui i sistemi di gioco. A parità di squadre Zeman l'ho sempre battuto. In Piacenza-Foggia gli ho dato 5 pappine...".

Juventus, Cagni: "Allegri e Bonucci risolveranno tra loro. Su Spalletti e Sarri..."

L'ex tecnico della Sampdoria ha commentato anche le ultime news Juventus, impegnata domani in trasferta contro il Porto nell'andata degli ottavi di finale di Champions League, ed in particolare la querelle che riguarda Allegri e Bonucci: "Tecnico e giocatore si conoscono bene, è una situazione che si può sistemare. E' una cosa che risolveranno tra loro. Alla Juventus però c'è una situazione strana: le multe erano da dare anche prima e non solo a Bonucci". Cagni ha parlato poi anche della situazione che riguarda Spalletti e Sarri, al centro di diversi rumors di calciomercato per la prossima stagione: "Conosco l'allenatore della Roma e se ha parlato così dei giornalisti e di Totti ha una strategia ben precisa in mente... Per quanto riguarda il Napoli, un presidente può dire quello che vuole, ma in questo caso De Laurentiis ha sbagliato a dire pubblicamente quelle cose sul suo tecnico dopo la sconfitta contro il Real Madrid".

M.R.