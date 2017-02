Inter, infortuni Murillo e Brozovic: il comunicato UFFICIALE

21/02/2017 14:28

INTER MURILLO BROZOVIC / Buone news Inter arrivano dall'infermeria in vista del big match contro la Roma. Il club nerazzurro ha diramato un comunicato sulle condizioni di Murillo e Brozovic: "Nella giornata di oggi Jeison Murillo e Marcelo Brozovic si sono sottoposti a esami clinici presso l'Istituto Humanitas di Rozzano: ecografia con esito negativo per il difensore colombiano; per il centrocampista croato fase di avanzata guarigione della frattura della falange del piede. Le condizioni dei due giocatori, che oggi svolgeranno lavoro personalizzato, saranno valutate giorno dopo giorno".

Nella stessa nota si parla dell'assenza all'allenamento odierno di Kondogbia e Sainsbury per precauzione: entrambi sono vittima di un attacco influenzale. Gagliardini e Pinamonti non presenti, invece, perché impegnati con le rispettive nazionali.

Inter, recupero Murillo fondamentale per la Roma

Gli esiti degli accertamenti di Murillo fanno ben sperare l'Inter in vista dello scontro diretto contro la Roma, tappa fondamentale per la rimonta Champions nerazzurra. Vista la squalifica di Miranda, Pioli potrebbe ritrovarsi in emergenza nel pacchetto arrettrato in caso di forfait del colombiano. Ecco perché si farà di tutto per recuperare il calciatore e metterlo a disposizione per la sfida di domenica sera.

Anche per Brozovic sensazioni positive: contro i giallorossi potrebbe trovare posto almeno in panchina anche se è presto per qualsiasi decisione. Il croato, dopo essere stato a lungo sul calciomercato, è diventato uno dei cardini del centrocampo di Pioli. Sicuro, invece, il ritorno di Mauro Icardi che ha scontato il doppio turno di squalifica rimediato dopo la sconfitta contro la Juventus. La certezza è la sua presenza al centro dell'attacco nello scontro Champions contro la formazione di Spalletti.

B.D.S.