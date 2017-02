Bundesliga, UFFICIALE: la decisione sul dito medio di Ancelotti

21/02/2017 14:22

ANCELOTTI DITO MEDIO / E' arrivata la decisione ufficiale delle Federcalcio tedesca su Carlo Ancelotti. Come si legge sul sito ufficiale del Bayern Monaco, il tecnico emiliano - reo di aver mostrato il dito medio ai tifosi dell'Hertha Berlino sabato scorso - non è stato sanzionato. "In merito alle indagini riguardanti Carlo Ancelotti e gli eventi accaduti al termine della partita di sabato scorso con l'Hertha Berlino, la DFB ha osservato: Fondamentalmente, riteniamo che la reazione umana di Carlo Ancelotti ad un gesto spregevole come lo sputo, sia da considerarsi emotivamente comprensibile".

M.R.