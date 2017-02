Porto-Juventus, i convocati di Allegri: due recuperi importanti

21/02/2017 14:02

CONVOCATI JUVENTUS / Sono ventitré i convocati di Massimiliano Allegri per la trasferta di domani sera in casa del Porto, sfida di andata degli ottavi di finale di Champions League. Buone notizie per il tecnico della Juventus che recupera i due difensori Barzagli e Chiellini. Ecco la lista completa:

Portieri: Buffon, Neto, Audero

Difensori: Barzagli, Chiellini, Bonucci, Benatia, Alex Sandro, Rugani, Lichtsteiner, Dani Alves

Centrocampisti: Pjanic, Khedira, Asamoah, Sturaro, Rincon, Lemina, Marchisio, Cuadrado

Attaccanti: Higuain, Dybala, Pjaca, Mandzukic

M.R.