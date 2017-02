Calciomercato Fiorentina, Cannavaro non molla Kalinic

21/02/2017 13:50

KALINIC CINA / Fabio Cannavaro, come confermato anche alla 'Domenica Sportiva', è un grande fan di Nikola Kalinic. Ecco che l'allenatore del Tianjin Quanjian potrebbe sferrare un ultimo attacco da qui al 28 febbraio per arrivare all'obiettivo dichiarato. L'offerta potrebbe così salire a 45 milioni, ma non sarà facile convincere il giocatore che almeno due volte pubblicamente ha ribadito di voler rimanere ancora a Firenze.