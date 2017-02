Calciomercato Sassuolo, Berardi: "Ecco a chi sono stato più vicino tra Juve e Inter"

21/02/2017 13:53

CALCIOMERCATO SASSUOLO BERARDI JUVENTUS / Il periodo buio è finalmente alle spalle e ora Domenico Berardi vuole riprendersi subito alla grande. Convocato per lo stage della Nazionale di Giampiero Ventura, l'attaccante del Sassuolo parla ai microfoni di 'Sky': "Ho avuto un periodo difficile, ma grazie ai dottori ne sono uscito. Adesso sto meglio e spero di aiutare il Sassuolo a fare di più e magari anche per la maglia azzurra. A chi sono stato più vicino tra Juve e Inter? Sono stato più vicino alla Juve. Di Francesco? Ho un ottimo rapporto, ho ambizioni e anche lui. E’ giusto che in futuro possa andare in un grande club”.

L.P.