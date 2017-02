Fa Cup, Caressa contro Shaw: "Vergognoso, lo sport è una cosa seria"

21/02/2017 14:01

FA CUP CARESSA SHAW SUTTON / Fabio Caressa contro Shaw, portiere del Sutton e idolo del web dopo la partita di Fa cup contro l'Arsenal. Prima del match è stato immortalato mentre passava l'aspirapolvere in panchina, durante la gara, invece, è stato 'beccato' mangiare un panino in panchina. Il giornalista di 'Sky' non l'ha presa bene e ci è andato giù duro: "E' una delle cose più schifose, vergognose e inutili che abbia mai visto su un campo di calcio. Lo sport l'ho sempre detto è una cosa seria. Poi è ovvio che si va tutti con la panza a giocare a 50 anni, ma non in uno sport professionistico. Lo sport professionistico è lealtà, salute, questo è un signore con evidenti disturbi alimentari che va a bere la birra all'intervallo, va a mangiare un panino, ma guardate... Poi tutti 'idolo, grande'. No, non è un idolo, è un ciccione. E non ce l'ho chi è sovrappeso, perché io pure faccio su e giù col peso e lo so che sofferenza è questa roba qua, non è una cosa da scherzare. Le persone sovrappeso alcune volte sono felici, alcune volte è una sofferenza, ti prendono in giro, stai male. Queste cose qua non li aiuta. Lo so che sembro bacchettone, però lo sport è un'altra cosa. E non facciamo che per motivi pubblicitari, che poi è questo, mi tocca vedere questo, come dovevo vedere anni fa le squadre di calcio che cambiavano nomi ai giocatori. C'è un limite a tutto, qui il limite si è varcato. Quindi voglio una multa per il Sutton e la radiazione per questo signore, se è vero che c'è stata la scommessa sul panino. Domani deve essere radiato, non deve più esserci in nessun campo, e non c'è niente da ridere su questa storia".