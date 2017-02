Porto-Juventus, Pinto da Costa: "Possiamo passare. Alex Sandro diventerà il top". E su Berlusconi...

21/02/2017 12:54

PORTO JUVENTUS PINTO DA COSTA / Da 35 anni è a capo del Porto, diventando il presidente più vincente della storia del calcio con 58 trofei. Un'infinità. Pinto da Costa, numero uno dei lusitani, interviene ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' in vista dell'andata degli ottavi di finale di Champions League nei quali spera di fare lo sgambetto alla Juventus: "Quando mi candidai nel 1982 dissi che volevo una finale europea e due anni dopo eravamo già lì, contro la Juventus. Non siamo stati inferiori, abbiamo perso per colpa di una prestazione non così buona dell'arbitro... Quella fu una lezione: dissi a tutti che la successiva l'avremmo vinta. Porto e Juventus sono due società amiche e sarà un piacere affrontarci di nuovo. Il mio bianconero preferito? Hanno avuto grandi giocatori, ma dico Buffon. Una leggenda con una storia enorme. Anche noi abbiamo un portiere, Casillas, con queste qualità - spiega Pinto da Costa che poi si sofferma su Alex Sandro, ultimo affare di calciomercato concluso tra la le due società - Alex Sandro, è un grande uomo: diventerà il terzino sinistro più forte del mondo".

Porto-Juventus, Pinto da Costa: "Possiamo passare. Berlusconi? La sua matematica..."

PORTO - "Abbiamo giocatori che hanno davanti grandi carriere: "Attenti ad André Silva, Danilo, Rui Pedro, Otavio, Corona, Ruben Neves, Alex Telles, Herrera, Brahimi. Che stiano con noi o vadano altrove, faranno strada".

SGAMBETTO ALLA JUVENTUS - Pinto da Costa, poi, analizzando le ultime news Juventus avverte i bianconeri: "Siamo migliorati, sia noi che la Juventus. Adesso siamo molto più equilibrati. Se siamo stati in grado di eliminare la Roma da sfavoriti, anche stavolta possiamo mostrare coraggio e qualità. La Juve può vincere la Coppa, ma anche noi possiamo vincere in questo turno".

BERLUSCONI - "Dice che è il presidente più vincente con 29 trofei? Il mio migliore amico in Italia si chiama Adriano Galliani e a Berlusconi mando i saluti. E' un vincente, anche in politica, ma quando si tratta di matematica non va così bene...".

