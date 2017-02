21/02/2017 13:21

PORTO JUVE CHAMPIONS - Arrivano buone notizie per il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, in vista del match di andata degli ottavi di Champions League contro il Porto, in programma domani sera. Nella rifinitura di questa settimana a Vinovo, l'allenatore bianconero ha potuto lavorare anche con Andrea Barzagli e Giorgio Chiellni che saranno, così, a disposizione per la partita del 'do Dragao'.

A.L.