DIRETTA Europa League, Roma-Villarreal 0-1: Borre la sblocca subito!

Alessio Lento (@lentuzzo)

23/02/2017 19:00

ROMA VILLARREAL EUROPA LEAGUE - Dopo il roboante 4-0 esterno dell'andata, la Roma ospita il Villarreal per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Una partita che non dovrebbe riservare particolari sorprese, ma attenzione al 'Submarino Amarillo', avversarsio sempre coriaceo e indigesto per le italiane. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Olimpico'.

FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): Alisson; Vermaelen, Fazio, Juan Jesus; Bruno Peres, De Rossi, Paredes, Mario Rui; Perotti, El Shaarawy; Totti. All. Spalletti

VILLARREAL (4-4-2): Fernandez; Rukavina, Alvaro, Bonera, José Angel; R. Soriano, Hernandez, Soriano B., Cherishev; Soldado, Borrè. All. Escribá

ARBITRO: Zwayer (GER)