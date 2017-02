Calciomercato Roma, Perotti cala il poker in Liga e Premier

21/02/2017 12:22

CALCIOMERCATO ROMA PEROTTI / Rinato in Italia con le maglie di Genoa e Roma, Diego Perotti non sta vivendo il suo miglior momento in giallorosso, complici alcuni infortuni muscolari e il cambio modulo operato da Luciano Spalletti. Nonostante ciò, il suo nome è tornato molto di moda in ambito europeo. Una sua cessione non è ad oggi un tema di dibattito nel calciomercato Roma, ma i sondaggi, più o meno concreti, continuano ad arrivare, soprattutto dall'estero. Autore sin qui di 6 gol e 6 assist in 20 presenze in campionato, il 28enne argentino può vantare diversi estimatori in Inghilterra e in Spagna, con diverse squadre pronte all'offensiva concreta, vista la necessità di rinnovare la propria rosa in quel ruolo.

Calciomercato Roma, quattro squadre su Perotti

In casa Atletico Madrid, ad esempio, si parla di una potenziale cessione di Nico Gaitan, che ha fatto molta fatica ad integrarsi nello spartito tecnico-tattico di Diego Simeone. Il fantasista della Roma rappresenterebbe sicuramente una valida alternativa all'ex Benfica. Il Siviglia cerca rinforzi sulle fasce e oltre a Jesus Navas, ha pensato anche al ritorno del 'Monito', un profilo che piace molto a Sampaoli, mentre in Inghilterra Perotti piace ad Everton e Tottenham.

D.T.