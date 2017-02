Rayo Vallecano, UFFICIALE: salta la panchina di Baraja

22/02/2017 03:17

RAYO VALLECANO BARAJA - Ruben Baraja non è più l'allenatore del Rayo Vallecano. Attraverso il proprio sito ufficiale, il club castigliano ha comunicato l'interruzione del rapporto col tecnico ingaggiato due mesi e mezzo fa. Fatale per Baraja l'ultima sconfitta interna contro il Mirandes e la delicata situazione in classifica: il Rayo è a quota 28 punti in Segunda Liga con un solo punto di vantaggio su Corboda e Mirandes terzultimi. Come nuova guida tecnica, si vagliano varie ipotesi: Ramis, Abel Resino o il tecnico delle giovanili Michel.

A.L.