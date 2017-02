Inter attenta, Ferrero vuole alzare la clausola di Schick

21/02/2017 11:56

CLAUSOLA SCHICK / Patrick Schick è esploso in pochi mesi, accrescendo di molto il suo valore di calciomercato: 6 gol in campionato, quasi uno ogni 100'. L'Inter lo ha puntanto da tempo. Il club nerazzurro ne ha parlato già con l'entourage del calciatore e con la società blucerchiata. Ecco che Massimo Ferrerro vorrebbe già alzare la sua clausola fino a 40 milioni di euro. Al momento, dopo il primo rinnovo, la clausola è ferma a 25. Ma la lista delle pretendenti della punta ceca può solo che aumentare. Schick piace anche al Milan, mentre all'estero si sono approcciate alcune società britanniche. Attenzione anche al Psg, in buoni rapporti con un agente molto vicino a Schick come Dario Canovi. La prossima finestra di calciomercato Inter si preannuncia comunque bollente. I nerazzurri sono infatti alla ricerca di un vice-Icardi e di altre valide alternative del reparto avanzato.

Il capo-scouting della Samp, Pecini, su Schick



Su Schick si è espresso anche Riccardo Pecini, capo-scouting della Sampdoria, in un'intervista a 'TuttoSport': "Visto, conosciuto e decisione unanime immediata: deve venire da noi. Siamo riusciti a convincerlo della bontà del nostro progetto e grazie al sacrificio economico della società l’abbiamo preso. Non è stato facile assicurarcelo, c’era molta concorrenza, anche di società importanti". Nei giorni scorsi Ferrero aveva invece ribadito: "Quello che leggo su Schick sono tutte invenzioni dei giornalisti. E' stato fatto un po' di casino su Schick, ma non sareste giornalisti altrimenti. Io non ho mai venduto niente, chi è andato via ha scelto di farlo. Schick è un giocatore della Sampdoria!"