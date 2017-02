Calciomercato Inter, annuncio Atletico su Simeone

21/02/2017 11:41

CALCIOMERCATO INTER SIMEONE / Impegnato stasera contro il Bayer Leverkusen in terra tedesca, l'Atletico Madrid tenterà di ripetere la splendida cavalcata dello scorso anno in Champions League. La finale persa contro il Real portò Diego Pablo Simeone a riflettere profondamente sulla permamenza nella capitale iberica, tanto che alla fine decise di accorciare il suo contratto fino al giugno del 2018. Il nome del 'Cholo', come è noto, è accostato ormai da tempo all'Inter, ma, intercettato da 'Kicker', il direttore sportivo dell'Atletico, Luis Caminero, ha dichiarato: "Lui e il suo staff ci hanno assicurato che sono molto felici qui. Simeone è concentrato al 100% sull'Atletico, non abbiamo nulla da temere".

D.T.