Napoli, Allan ko: Rog scalpita

22/02/2017 01:24

NAPOLI ROG ALLAN / In casa Napoli è giunto il momento di Marko Rog. Dopo l'infortunio di Allan, che potrebbe stare fuori dal campo per circa tre settimane, il centrocampista croato classe 1995 sarà chiamato a scendere in campo con maggior regolarità. Nelle poche apparizioni fatte finora, ha già mostrato buone doti tecniche e in progressione, ma Sarri si aspetta il salto di qualità per potersi fidare completamente di lui. L'occasione giusta potrebbe esserci già contro l'Atalanta quando, prima del trittico con Juventus, Roma e Real Madrid, il tecnico potrebbe risparmiare alcuni elementi.

M.D.A.