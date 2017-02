Calciomercato Fiorentina, agente Rodriguez categorico e spunta la sorpresa

21/02/2017 10:51

RINNOVO GONZALO RODRIGUEZ / Continua a tenere banco in casa viola la questione legata al rinnovo di Gonzalo Rodriguez. In scadenza il prossimo giugno, il difensore argentino ha sin qui rispedito al mittente le offerte della Fiorentina, non intenzionata a mantenere l'attuale ingaggio da 1,8 milioni di euro a stagione. "Hanno fatto una proposta inferiore del 25% dell’ingaggio attuale e per questo non intendiamo accettare - le parole dell'agente Raul Iglesias riportate dal 'Corriere dello Sport' - Non ci siamo più sentiti e dal primo febbraio abbiamo la possibilità di aprire trattative con club europei e argentini. Se la Fiorentina eguagliasse l’ingaggio attuale, non un euro in più, ci sarebbe la possibilità di rinnovare. Sono, però, finiti i tempi in cui loro avevano l'esclusività: adesso siamo liberi di accettare la proposta di un altro club, se ci soddisfa". Secondo il quotidiano, una delle piste più calde al momento sarebbe quella che porta alla Sampdoria dell'ex dirigente gigliato Daniele Pradé.

D.T.