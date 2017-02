Calciomercato Milan, da Benzema a Sissoko: tutti gli obiettivi 'Made in China'

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

21/02/2017 11:14

CALCIOMERCATO MILAN / Il 3 marzo 2017 è la (definitiva?) data 'x' per il closing per il passaggio di proprietà del Milan in mano cinese, spartiacque decisivo per conoscere le prossime mosse del calciomercato Milan in entrata ed in uscita studiate dal duo Fassone-Mirabelli.

Nei minuti che hanno proceduto la partita contro la Fiorentina in campionato, l'attuale direttore sportivo del Milan Rocco Maiorino ha dichiarato: "E' vero che, dovesse concretizzarsi il closing, queste saranno le ultime due settimane della dirigenza Berlusconi. C'è molta emozione per quanto fatto. Il primo marzo saranno 12 anni in questa società per me".

I tifosi rossoneri attendono il closing per il trasferimento del club alla nuova proprietà cinese, ansiosi di conoscere quali saranno le mosse di calciomercato sul fronte Gianluigi Donnarumma, chiamato a 'blindare' il suo futuro rossonero con un nuovo contratto, ed in attacco, dove il Milan è alla ricerca di un sostituto di Carlos Bacca nel ruolo di centravanti titolare.

Calcomercato Milan, tra porta e centrocampo: tutte le mosse

La priorità in casa Milan è rappresentata da 'Gigio' Donnarumma, che il prossimo 25 febbraio farà 18 anni. Il suo agente Mino Raiola ha già chiarito che, prima della firma sul nuovo contratto, sarà necessario conoscere la nuova dirigenza. Il 31 gennaio scorso, il procuratore ha dichiarato: "Qualcuno può criticare Donnarumma? Bene, ne prendiamo atto, se poi vogliono criticarlo per mandarlo via, che me lo dicano. Il contratto di Donnarumma? Giusto che sappia che tipo di Milan ci sarà, non credo di chiedere una cosa sbagliata o strana. Credo sia strano che qualcuno possa criticarlo. Con Galliani siamo sempre stati chiari, vogliamo sapere che Milan sarà. Quanto può valere Donnarumma se andasse sul mercato? Quanto Modigliani, poi dipende da chi lo compra e in quale galleria vai. Si stanno già facendo drammi che non servono, meglio che stiano tutti calmi, il più tranquillo di tutti è Gigio. Chi paga il biglietto può anche criticare, ma meglio se criticano me. Una squadra importante come il Milan sa gestire queste situazioni. Se Gianluigi piace alla Juventus? Chiedete a Paratici, Agnelli e Marotta".

In casa Milan contano di blindare Donnarumma, pertanto le attenzioni in entrata sono per ora orientate verso altri ruoli. Al centro della difesa resta caldo in casa Milan il nome di Mateo Musacchio del Villarreal, così come quello di Rodrigo Caio del San Paolo. A centrocampo, la recente missione in Germania della coppia Fassone-Mirabelli ha rilanciato le ipotesi Christoph Kramer e Mahmoud Dahoud, entrambi in forza al Borussia Mönchengladbach. Tra gli obiettivi per la futura mediana milanista, però, spicca anche Moussa Sissoko del Tottenham e non vanno trascurate inoltre le piste Isco e Kessié, per i quali però la concorrenza è folta e agguerrita. Pia

Calciomercato Milan, da Bacca a Benzema: grandi manovre in attacco

E' in attacco, però, che verosimilmente si concentreranno i maggiori sforzi sul mercato milanista in entrata (il budget si aggira tra i 120 ed i 150 milioni di euro). In attesa di conoscere il destino di Carlos Bacca, sempre più oggetto 'misterioso' a Milano (non segna in campionato dalla partita contro il Torino del 16 gennaio), si valutano i profili di grandi bomber internazionali, da Aubameyang a Benzema. La pista che conduce all'attaccante del Borussia Dortmund è suggestiva: per lui, si tratterebbe di un ritorno a Milano dal momento che è cresciuto nelle giovanili rossonere. Benzema è destinato a lasciare il Real Madrid a fine stagione (tra gli obiettivi dei 'Blancos' per sostituirlo c'è proprio Aubameyang) ed il Milan è pronto ad approfittarne. Sul taccuino degli uomini-mercato rossoneri, però, ci sono altri nomi 'eccellenti': Alvaro Morata, Sergio Aguero del Manchester City, Alexis Sanchez e Lucas Perez dell'Arsenal. Non va dimenticato, poi, che il 'Papu' Gomez è un pupillo di Vincenzo Montella. Ma l'Aeroplanino sarà ancora l'allenatore del Milan il prossimo anno? La decisione spetta alla futura proprietà cinese.