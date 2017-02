Inter, oggi gli esami di Murillo: filtra ottimismo

21/02/2017 09:48

INTER MURILLO / In casa Inter filtra ottimismo sulle condizioni di Murillo dopo l'infortunio di domenica scorsa contro il Bologna. Come riporta la 'Gazzetta dello Sport', oggi il difensore si sottoporrà ad un esame strumentale alla coscia destra: se venisse confermato che si tratta di un affaticamento, potrebbe tornare in gruppo entro giovedì. In caso contrario, Pioli sarebbe in difficoltà data anche l'assenza di Miranda per squalifica. Gli unici due centrali a disposizione, infatti, sarebbero Andreolli e Sainsbury.

M.D.A.