21/02/2017 09:15

CALCIOMERCATO FIORENTINA ILICIC / In casa Fiorentina è già arrivata (almeno) una decisione in vista del calciomercato estivo: secondo quanto si legge sul 'Corriere Fiorentino' oggi in edicola, Josip Ilicic lascerà il club toscano a fine stagione, con un anno di 'ritardo' rispetto ad una cessione che, nell'estate 2016, avrebbe garantito alle casse viola una cifra ben più importante.

S.D.