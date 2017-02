Calciomercato Napoli, spunta la maxi clausola per Insigne

21/02/2017 08:30

CALCIOMERCATO NAPOLI INSIGNE / Il rinnovo del contratto che lega Lorenzo Insigne al Napoli si avvicina (l'intesa può essere raggiunta sulla base di 3 milioni d'ingaggio), ma Aurelio De Laurentiis, per scongiurare sgradite sorprese in futuro, pensa anche ad una clausola rescissoria 'monstre' per Lorenzinho (nel mirino dell'Arsenal e non solo). Secondo quanto si legge questa mattina sulle pagine de 'La Repubblica', l'eventuale cifra d'uscita è stata stabilità dal presidente partenopeo in 70 milioni di euro.

S.D.