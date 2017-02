Inter, Milito è sicuro: "Simeone tornerà in nerazzurro"

21/02/2017 00:26

INTER MILITO SIMEONE / Diego Pablo Simeone è destinato a tornare all'Inter. Lo stesso 'Cholo' lo ha confermato a più riprese e che viene confermato anche da un suo connazionale: "Credo di sì. Non so quando, non faccio il veggente. Ma il Cholo è molto amato in Italia, conosce benissimo il calcio italiano, conosce benissimo l’Inter. Non so quando ma non ho dubbi che le strade dell’Inter e di Simeone si incontreranno di nuovo", ha ammesso l'ex nerazzurro Diego Milito a 'As Tv'.

D.G.