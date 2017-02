20/02/2017 23:52

BRASILE UFFICIALE ESONERO MICALE / L'oro conquistato a Rio non è bastato a 'salvaro'. Come rende noto la federazione brasiliana con un comunicato uffiicale, Rogerio Micale è stato sollevato dall'incarico di ct dell'Under 20. Fatale per lui i pessimi risultati ottenuti nel recente Sub20 che gli sono costati la mancata qualificazione al prossimo Mondiale di categoria.

D.G.