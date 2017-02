Calciomercato Juventus, panchine girevoli: Allegri-Sousa-Spalletti che intreccio!

20/02/2017 23:35

CALCIOMERCATO JUVENTUS ALLEGRI SOUSA SPALLETTI ROMA FIORENTINA / Allegri-Spalletti-Sousa: un trittico di allenatori dal destino incrociato. Secondo quanto riferisce 'Rai Sport', infatti, il futuro di Allegri alla Juventus è in dubbio: sotto contratto fino al 2018, la prossima stagione per lui potrebbe essere quella buona per tentare l'avventura all'estero. Anche se non è da escludere a priori una sua permanenza a Torino.

Se alla fine dovesse consumarsi l'addio, la 'Vecchia Signora' potrebbe ripiegare Paulo Sousa (che ha già vestito il bianconero da calciatore) che a giugno vedrà scadere il proprio contratto con la Fiorentina. Occhio però alla possibile sorpresa Roma alle prese col medesimo problema: Spalletti, infatti, potrebbe dire addio a giugno se non dovesse conquistare dei trofei al termine di questa stagione. Un intreccio che promette di infiammare il calciomercato degli allenatori!

D.G.