20/02/2017 23:40

VERONA SPAL TIFOSI STADIO / Momenti di paura durante il big match di serie B tra Verona e Spal. Al 'Bentegodi' un tifoso ferrarese è caduto, per diversi metri nel vuoto, dalla tribuna superiore. L'uomo, soccorso dagli assistenti del 118 - si legge su 'Sportmediaset' - è stato portato in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento. Diverse le fratture riportate ma non sarebbe in pericolo di vita.

M.S.