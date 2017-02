Punto Bundesliga, risultati e classifica ventunesima giornata

20/02/2017 23:00

PUNTO BUNDESLIGA 21A GIORNATA / Nervi tesi e un solo punto per il Bayern Monaco che sul campo dell'Hertha Berlino deve accontentarsi del pari. Ibisevic sblocca per i padroni di casa, il solito Lewandowski firma l'1-1 addirittura al 96'. Ed il tecnico dei bavaresi, Carlo Ancelotti, ora attende la decisione della federazione dopo aver rivolto il dito medio ai tifosi avversari. L'RB Lipsia ne approfitta per rosicchiare due punti e tornare a 5 lunghezze di distanza. Bella vittoria per 1-2 contro il Borussia Moenchengladbach e secondo posto a riparo dagli assalti delle inseguitrici.



Il Borussia Dortmund si sbarazza facile del Wolfsburg, pericolosamente vicino alla zona rossa, l'Hoffenheim piega il fanalino di coda Darmstadt, mentre l'Eintracht Francoforte incassa contro l'Ingolstadt la seconda sconfitta consecutiva. Un gol ed un punto a testa per Colonia e Schalke 04, il Bayer Leverkusen torna a respirare profumo d'Europa dopo l'1-3 sull'Augsburg ed il Werder Brema ritrova il successo contro il Mainz e si porta ad un punto dalla zona salvezza dove staziona invece ad una sola lunghezza di distanza l'Amburgo dopo il 2-2 col Friburgo.

RISULTATI



Augsburg-Bayer Leverkusen 1-3: 23' Bellarabi (B), 40' Chicharito (B), 60' Kohr (A), 65' Chicharito (B).



Borussia Dortmund-Wolfsburg 3-0: 20' autogol Bruma, 48' Piszczek, 59' Dembele.

Eintracht Francoforte-Ingolstadt 0-2: 26' Bregerie, 69' rig. Gross.

Hertha Berlino-Bayern Monaco 1-1: 21' Ibisevic (H), 90+6' Lewandowski (B).

Hoffenheim-Darmstadt 2-0: 64' Kramaric, 90+3' rig. Kramaric.

Mainz-Werder Brema 0-2: 16' Gnabry, 23' Delaney.

Amburgo-Friburgo 2-2: 15' Hunt (A), 23' Philipp (F), 57' Gregoritsch (A), 72' Grifo (F).



Borussia Moenchengladbach-RB Lipsia 1-2: 31' Forsberg (R), 55' Werner (R), 81' Vestergaard (B).

Colonia-Schalke 04 1-1: 2' Schopf (S), 43' Modeste (C).

CLASSIFICA

Bayern Monaco 50, RB Lipsia 45, Borussia Dortmund 37, Hoffenheim 37, Eintracht Francoforte 35, Hertha Berlino 34, Colonia 33, Bayer Leverkusen 30, Friburgo 30, Schalke 04 26, Borussia Moenchengladbach 26, Mainz 25, Augsburg 24, Wolfsburg 22, Amburgo 20, Werder Brema 19, Ingolstadt 18, Darmstadt 12.

L.P.