Punto Ligue 1, risultati e classifica ventiseiesima giornata

20/02/2017 22:45

PUNTO LIGUE 1 26A GIORNATA / Il Nizza vince e torna a vedere la vetta, ma Mario Balotelli non può sorridere. Nella vittoria per 0-1 sul campo del Lorient, 'SuperMario' viene nuovamente espulso e finisce sempre più al centro della critica francese. Intanto, i suoi rosicchiano così due punti al Psg, agganciato a quota 56 visto il pari per 0-0 col Tolosa, e Monaco, che non va oltre l'1-1 sul campo del Bastia.



Il Lione muove passi importanti in zona Europa superando per 4-2 il Dijon, mentre il Saint-Etienne perde terreno dopo il ko in trasferta col Montpellier. A quota 39 ora lo acciuffano il Marsiglia che regola il Rennes ed il Bordeaux che passa facile sul Guingamp. Vittoria di misura dell'Angers sul Nancy, al Lille basta la rete di El Ghazi per piegare il Caen a domicilio. Un gol ed un punto a testa per Metz e Nantes.

RISULTATI

Bastia-Monaco 1-1: 19' Diallo (B), 52' Silva (M).

Marsiglia-Rennes 2-0: 59' N'Jie, 64' Thauvin.

Angers-Nancy 1-0: 5' Bamba.

Caen-Lille 0-1: 69' El Ghazi.

Lorient-Nizza 0-1: 15' Cyprien.

Metz-Nantes 1-1: 68' Rongier (N), 90+1' rig. Diabate (M).

Bordeaux-Guingamp 3-0: 13' Kamano, 43' Pallois, 71' Laborde.

Lione-Dijon 4-2: 11' Tolisso (L), 30' Tavares (D), 48' Diony (D), 80' Tolisso (L), 84' rig. Lacazette (L), 90' Fekir (L).

Montpellier-Saint Etienne 2-1: 12' Monnet-Paquet (S), 49' Lasne (M), 68' Mounie (M).

Psg-Tolosa 0-0.

CLASSIFICA

Monaco 59, Psg 56, Nizza 56, Lione 43* Saint-Etienne 39, Marsiglia 39, Bordeaux 39, Tolosa 34, Guingamp 34, Rennes 33, Montpellier 32, Angers 30, Nantes 30* Lille 29, Metz 28* Dijon 27, Nancy 27* Caen 25*,Bastia 23* Lorient 22.

*Una partita in meno

L.P.