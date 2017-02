Ternana, Sissoko si presenta: "Scelta difficile, ma darò il mio contributo"

20/02/2017 23:09

TERNANA SISSOKO CONFERENZA / Mohamed Sissoko è pronto a dare il proprio aiuto alla Ternana. Il centrocampista, ingaggiato a parametro zero, si è presentato quest'oggi in conferenza stampa: "La mia è stata una scelta difficile, ma se sono qui è perché voglio dare una mano alla squadra. Sto bene fisicamente, ma devo perfezionare ancora qualcosa, sono a disposizione del mister e sarà lui a decidere quando e se schierarmi. Io, Ledesma e altri che hanno giocato in Serie A dobbiamo mettere la nostra esperienza al servizio dei giovani e della squadra, perché sono convinto che ci sia la possibilità di salvarci se tutti lavoriamo al meglio. Pro Vercelli? Diverse squadre si sono interessate a me - ha ammesso Sissoko - ma la Ternana è stata quella che mi ha convinto", le sue parole riportate da 'Ternananews'.

D.G.