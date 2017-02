FA Cup, Sutton-Arsenal 0-2: Perez-Walcott, finisce il sogno di Wayne Shaw

20/02/2017 22:55

FA CUP SUTTON ARSENAL / Tutto facile per l'Arsenal. I 'Gunners', impegnati in FA Cup, hanno avuto la meglio del Sutton. Al 'Gander Green Lane' il match è stato deciso dalle reti di Perez e Walcott ma a vincere è stato lo spettacolo. Una partita che i tifosi della squadra di quinta divisione inglese non dimenticherà mai, così come Wayne Shaw (beccato dalle telecamere mentre mangiava un panino in panchina) e compagni, nonostante il risultato finale.

Sutton-Arsenal 0-2

26' Perez, 55' Walcott

