Calciomercato Napoli, futuro Mertens: le ultime sul rinnovo

20/02/2017 21:47

NAPOLI MERTENS RINNOVO/ Non dovrebbe mancare molto per l'annuncio ufficiale del rinnovo di Dries Mertens con il Napoli. Le parti ci stanno lavorando da tempo e la fumata bianca potrebbe non tardare ad arrivare. Ne è convinto anche il giornalista 'Rai', Ciro Venerato, che ai microfoni di 'Radio Crc', si è così espresso: "Non mi risulta ci siano gravi problemi, c'è solo da capire i nodi di una clausola molto particolare. Mi sembra di aver capito che l’aumento della clausola scatta e varia in base al rendimento del ragazzo e il numero di gol. I due legali di Mertens stanno studiando questo rinnovo fatto di tantissime pagine".

M.S.