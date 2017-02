Italia, Locatelli: "Sono sereno, al Milan un sogno"

20/02/2017 21:17

ITALIA MILAN LOCATELLI / Il futuro dell'Italia si è riunito oggi a Coverciano per lo stage. Tra i giovani, chiamati da Giampiero Ventura, c'è anche Manuel Locatelli. Il centrocampista, in panchina ieri per la partita contro la Fiorentina, ha parlato del momento in rossonero: "E' sempre un piacere andare a Coverciano - ammette ai microfoni di 'Premium Sport' - Sono sereno, al Milan sto vivendo un sogno. Deulofeu ci darà una mano".

M.S.