Porto-Juventus, Alex Sandro: "Non mollano mai, non sarà facile"

PORTO JUVENTUS ALEX SANDRO / Mancano due giorni all'andata degli ottavi di Champions League contro il Porto. Per Alex Sandro sarà la classica paritta dell'ex: "Ho molti amici li, spero che il Porto vinca la Primeira Liga - ammette a 'Jtv' li terzino della Juventus - In Portogallo ho conosciuto il calcio europeo, che come mentalità è differente da quella brasiliana: ora sono felice di rivedere le persone che conosco, ma quando inizierà la partita ognuno difenderà i suoi colori".

PERICOLO - "Il Porto è conosciuto come una squadra che lotta fino alla fine. Non è mai facile giocare contro di loro, specie quando sono in casa: hanno molti giocatori di ottimo livello, che non mollano per 90 minuti".

CRESCITA - "Arrivare alla Juve è stato un salto nella mia carriera, come quelli che precedentemente avevo vissuto: ogni esperienza mi ha dato tanto, come sta accadendo qui a Torino".

