Porto-Juventus, Pinto da Costa avverte i bianconeri: "Anche la Roma era favorita..."

20/02/2017 19:08

PORTO JUVENTUS PINTO DA COSTA / Juventus, altro che passeggiata... Il sorteggio sulla carta agevole che ha messo sulla strada dei bianconeri il Porto agli ottavi di Champions League, nasconde ovviamente mille insidie. Ed il club portoghese, che per forza di cose non parte con il favore dei pronostici, ha tutta l'intenzione di fare lo sgambetto pure alla 'Vecchia Signora' dopo aver eliminato la Roma ai playoff. E lo ricorda anche il presidente dei 'Dragoes', Pinto da Costa, che ai microfoni di 'Premium Sport' ha parlato in vista dell'andata che si giocherà mercoledì sera: "Anche la Roma era favorita contro di noi, ma alla fine abbiamo vinto 3-0... La Juventus è una grande squadra, che è arrivata recentemente anche in finale di Champions League e quindi sarà sicuramente una sfida difficile per noi. I successi del calcio portoghese in Champions League sono fondamentali per il nostro movimento" avverte il presidente.



L.P.