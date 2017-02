Valencia, gioia Zaza: "Il gol una liberazione. Ora battiamo il Real"

20/02/2017 18:59

VALENCIA ZAZA GOL / Il giorno dopo la gioia non è ancora sfumata: Simone Zaza si gode le sensazioni procurate dal primo gol con il Valencia. L'attaccante italiano ha parlato nel corso della presentazione di un accordo di sponsorizzazione del club spagnolo raccontando le sue emozoni: "Il gol è stata una liberazione, non potevo desiderare altro che segnarlo al 'Mestalla'. Ho capito subito che la palla sarebbe entrata e in quegli istanti ho rivissuto tutti i momenti difficili degli ultimi sei mesi".

Zaza poi ha parlato della prossima sfida contro il Real e il suo amico Zaza: "Affrontiamo la squadra più in forma del campionato ma possiamo batterla. Morata? Meglio se non gioca, visto che segna sempre".

B.D.S.