20/02/2017 18:46

CALCIOMERCATO GENOA UFFICIALE WOLSKI / Nuova avventura, ancora in prestito per Bartosz Wolski. Il Bytovia Bytów, formazione di seconda divisione polacca, ha annunciato infatti l'arrivo a titolo temporaneo del centrocampista offensivo classe '97 dal Genoa. Dopo aver vestito anche le maglie di Latina e Cesena, dunque, Wolski torna in patria senza aver mai esordito in Serie A.



L.P.