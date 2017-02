Serie A, nessun accordo per il presidente

20/02/2017 18:30

SERIE A PRESIDENTE / Niente fumata bianca per il successore di Beretta alla presidente della Lega Serie A: la riunione di oggi non ha portato a nessun accordo. Come si legge sul comunicato diramato dalla stessa Lega, "resta aperta l'Assemblea della Lega Serie A che era stata convocata oggi per eleggere i propri vertici. I club si ritroveranno il prossimo 2 marzo alle ore 13 per affrontare gli stessi argomenti integrati dal tema statuto-regolamento della LNPA".

B.D.S.