Figc, UFFICIALE: presentate candidature e programmi per le elezioni

20/02/2017 18:18

FIGC ELEZIONI ABODI TAVECCHIO / Sono state presentate in maniera ufficiale le candidature per le elezioni alla presidenza della Figc: come comunicato dalla stessa Federcalcio ad avanzare la loro candidatura per il ruolo di guida del calcio italiano a partire dal 6 marzo 2017 data fissata per l'assemblea elettiva. A sfidarsi saranno l'attuale numero uno della Figc Carlo Tavecchio e il presidente della Lega B Andrea Abodi.

B.D.S.