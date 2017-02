Calciomercato Roma, 'tradimento' Szczesny: la Juventus lo vuole per il dopo Buffon!

20/02/2017 17:47

CALCIOMERCATO ROMA SZCZESNY JUVENTUS / Altri quattro mesi di prestito poi a giugno 2017 la decisione: per Wojciech Szczesny e la Roma sta per arrivare il momento della verità. Arrivato in prestito due anni fa, il portiere è rimasto anche questa stagione in giallorosso a titolo temporaneo ma a fine anno è probabile il suo addio: con Alisson che chiede spazio e l'Arsenal che spara alto (circa 16 milioni di euro), difficilmente il club capitolino acquisterà a titolo definitivo il polacco. Per lui però il futuro potrebbe essere ugualmente italiano: come si legge su 'Przeglądu Sportowego', infatti, la Juventus lo avrebbe messo tra i possibili sostituti di Buffon. Ipotesi non certo semplice perché Szczesny dovrebbe accettare almeno un anno alle spalle del portierone bianconero. In Italia, secondo il portale polacco, anche il Napoli pensa al numero 1 della Roma. In Germania, invece, è il Borussia Dortmund ad aver messo gli occhi su di lui.

B.D.S.