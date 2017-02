Calciomercato Juventus, la moglie di James Rodriguez 'avverte' il Real: "Sta bene, ma..."

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

20/02/2017 17:35

CALCIOMERCATO JUVENTUS JAMES RODRIGUEZ / Era il suo sogno, nel 2014 lo ha finalmente realizzato, ma ora non sta andando proprio come previsto. James Rodriguez ha perso posizioni nelle gerarchie del tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, finendo per collezionare quest'anno 20 presenze tra tutte le competizioni (Liga, Champions League, Copa del Rey, Mondiale per Club e Supercoppa Uefa) di cui gran parte iniziando dalla panchina o uscendo prima del 90'. Non una stagione esaltante, dunque, 'appesantita' da diverse critiche da parte dei tifosi sul web e le inevitabili voci di calciomercato, con tanti top club europei che sarebbero ben felici di accoglierlo la prossima estate. L'ex Monaco, infatti, è segnalato tra gli obiettivi di calciomercato Juventus e Inter, ad esempio, così come di tante altre società del Vecchio Continente. Lui, per il momento, resta concentrato sul Real Madrid, ma come circolato spesso nelle ultime settimane, in vista della sessione di luglio potrebbe dare più di uno sguardo altrove.

Calciomercato Juventus, la moglie di James Rodriguez: "Al Real sta bene, ma stare in panchina non è facile"

Intanto, dalla Colombia, arriva un altro timido indizio sullo stato d'animo del calciatore. Intervistata da 'W Radio Colombia', infatti, la moglie di James Rodriguez, Daniela Ospina, ha parlato proprio dell'approdo del suo compagno in Spagna e del suo momento: "Il Real Madrid era il suo sogno da sempre e ha cambiato la nostra vita. Essere in una squadra come il Real Madrid con così tante stelle è il sogno di ogni calciatore e lui ora pensa a lavorare, migliorarsi e cercare di star bene. Futuro? Abbiamo cercato di pensare solo alle cose che ha ed a quello che deve fare per migliorare. Le voci di mercato sono più facili da gestirsi una volta che ci si abitua. Per lui stare in panchina non è facile, è molto competitivo e vuole giocare sempre. È più una frustrazione personale che nei confronti dell'allenatore. Il suo rapporto con Zidane? Credo che non sia il caso di parlare del rapporto tra un giocatore e un allenatore. Gli allenatori devono prendere le decisioni e scegliere undici giocatori, e farlo in una rosa come quella del Real non è facile. James deve lavorare e lottare per dimostrare il suo talento, poi il tecnico fa le sue scelte".



L.P.