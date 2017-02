Chelsea, offerta faraonica al Monaco!

21/02/2017 04:31

CHELSEA BERNARDO SILVA - Il Chelsea fa sul serio per Bernardo Silva. Pur di anticipare la concorrenza di Manchester United, City e Barcellona, i 'Blues' allenati da Antonio Conte secondo il 'Times' sarebbero disposti a sborsare l'astronomica cifra di 97 milioni di euro per il talento in forza al Monaco. Il 22enne fantasista portoghese, che finora ha segnato 9 reti stagionali, è sotto contratto fino al 2020 con la formazione del Principato, attuale capolista della Ligue 1.



G.M.