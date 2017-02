Bayern Monaco, Neuer sbarca in Italia

20/02/2017 17:24

BAYERN MONACO NEUER MARTINA FRANCA / Manuel Neuer in Italia: la notizia arriva da 'martinasera.com' e, purtroppo per le compagini di Serie A, non ha nulla a che fare con il calcio. Il portiere del Bayern Monaco ha scelto Martina Franca, in Puglia, per godersi un po' di relax dopo il pareggio contro l'Hertha Berlino di sabato. Il calciatore tedesco è stato fotografato da alcuni tifosi che lo hanno riconosciuto e che stentavano a credere alla sua presenza nella località pugliese.

B.D.S.