21/02/2017 01:28

CALCIOMERCATO SIVIGLIA KONOPLYANKA SCHALKE / Non c'è il Siviglia nel futuro di Yevhen Konoplyanka: il trequartista ucraino sarà, infatti, riscattato dallo Schalke 04, squadra nella quale milita attualmente in prestito. A dirlo è Christian Heidel, direttore sportivo del club tedesco, a 'Der Westen': "Riscatteremo Konoplyanka, lo dico chiaramente. Anche non ha giocato molto spesso, lo riteniamo molto importante".

B.D.S.