Napoli, agente Jorginho: "Non ha niente da dimostrare"

20/02/2017 16:33

NAPOLI AGENTE JORGINHO / In campo da titolare contro il Chievo, Jorginho ha fornito una buona prestazione contribuendo al successo del Napoli. Joao Santos, agente del centrocampista, ha parlato di questo e altro a 'Kiss Kiss Napoli': "Ieri il Napoli ha fatto una bella partita. Una grande squadra ragiona così, ogni domenica per vincere. Ora la squadra è più tranquilla per affrontare la prossima partita. Quest'anno la rosa è più ampia, è buono per il Napoli. Il mister fa giocare chi vede meglio in quel momento, con le sue caratteristiche Jorginho sarà a disposizione se ci sarà bisogno. L'equilibrio viene dalla tranquillità, lui conosce il suo valore. Jorginho è tranquillo e sereno, tutti parlano bene del suo calcio e non deve dimostrare niente. Quando Sarri ha bisogno delle sue caratteristiche, lui dà sempre il suo contributo".

B.D.S.