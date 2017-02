Porto-Juventus, ESCLUSIVO Travassos: "Attenti a Tiquinho. Ecco come finirà"

ESCLUSIVO

Alessio Lento (@lentuzzo)

21/02/2017 10:01

PORTO JUVENTUS CHAMPIONS TRAVASSOS - Mercoledì alle 20.45, per le news Juventus, i bianconeri di Massimiliano Allegri scenderanno in campo allo stadio 'do Dragao' per affrontare il Porto nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Un match che si preannuncia complicato per la squadra italiana: "Giocare in Champions è diverso, ma il Porto è molto motivato - le parole di Nuno Travassos, giornalista portoghese di 'Maisfutebol', a Calciomercato.it - E' reduce da sei vittorie consecutive in campionato che gli hanno consentito di essere a un solo punto dalla capolista Benfica. Non credo che la squadra di Nuno Espirito Santo abbia paura della Juventus. Certamente c'è rispetto, così come i bianconeri devono rispettare il Porto. Sono due grandi squadre d'Europa".

Porto-Juventus, Travassos punta su Tiquinho e Higuain

Tra gli più in forma nei lusitani c'è Tiquinho, arrivato a gennaio dal Vitoria Guimaraes: "Il nuovo attaccante ha segnato quattro gol in tre partite. E la difesa - spiega Travassos - sta andando molto bene in questa stagione con sole 17 reti subite in 35 partite. Per quanto riguarda la Juventus, tutta la squadra è molto forte. C'è un idolo come Buffon, Chiellini, Bonucci, Dybala e Pjanic. Ma l'uomo decisivo, in questo tipo di partite, è il 'Pipita' Higuain". Infine, il collega portoghese ha le idee chiare per quanto riguarda il risultato della sfida di mercoledì: "Finirà 0-0".