Egitto, strage Port Said: 11 condannati a morte

Incidenti in Egitto © Getty Images

20/02/2017 16:18

EGITTO PORT SAID CONDANNA A MORTE / Undici condannati a morte per i responsabili materiali della strage di Port Said: è questa la sentenza definitiva della cassazione sugli incidenti avvenuti dopo la partita dell'1 febbraio 2012 tra Al Alhy e Al Masry che costarono la vita a 74 persone con oltre 200 feriti.

Degli undici condannati, uno è ancora latitante. La strage è una ferita ancora aperta per il calcio egiziano: le partite, infatti, si disputano a porte chiuse e senza tifosi.

B.D.S.