Fiorentina, Graziani contro Sousa: "Saponara scelta scellerata"

20/02/2017 16:00

FIORENTINA GRAZIANI SOUSA / Ciccio Graziani attacca Paulo Sousa: l'ex attaccante della Fiorentina intervenuto a 'Radio Sportiva' ha criticato le scelte del tecnico viola. "La squadra non mi è dispiaciuta anche se avranno pagato a livello fisico le fatiche di Europa League. Non sono queste le partite per cui rammaricarsi in questo campionato, ma non capisco perché Sousa si ostini a tenere Babacar in panchina. Si rende conto di quello che fa? Ha preferito Saponara, facendo una scelta scellerata. Se fossi stato Babacar gli avrei detto 'Finiscilo tu questo campionato, io mi sono stufato'. Sousa non cambia mai modulo, non si inventa niente per cambiare le carte in tavola, ma che mestiere fa? Si limita ai compiti semplici e ripete le solite cose".

B.D.S.